Суд разрешил работу кондитерской Eclair в Казани

По решению суда казанская кондитерская Еclair, расположенная на улице Кремлевская, открылась после устранения всех нарушений. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал совладелец кондитерской Денис Набиуллин.

«На основании постановления суда об отмене судебного решения мы открываемся. Все нарушения, которые были, мы устранили. Мы все в рамках закона исполнили», – отметил он в беседе с агентством.

Напомним, что в популярной кондитерской отравились посетители, порядка 20 человек обратились в больницу, им диагностировали сальмонеллез. По решению Вахитовского суда Казани кафе закрыли на три месяца.

Денис Набиуллин объяснил, что по инициативе кафе через платные услуги пригласили сотрудников Роспотребнадзора на внеплановую проверку. Заказная проверка показала отсутствие нарушений. После этого кондитерская прошла уже официальную проверку ведомства.

«Повторно Роспотребнадзор все проверил, выдал заключение об устранении нарушений, после мы с этим заключением пошли в суд. Решение суда было положительное», – добавил мужчина.

Подробности случившегося отравления в популярной кондитерской ранее сообщало ИА «Татар-информ».