Суд продлил действие меры пресечения экс-главе «Метроэлектротранса»

Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения экс-главе «Метроэлектротранса» Асфану Галявову. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

В частности ходатайство следствия касалось продления сроков запрета определенных действий. Защита Галявова возражать не стала. Меру пресечения экс-главе «Метроэлектротранса» продлили до 15 октября.

Напомним, что Асфан Галявов обвиняется в мошенничестве на 12 млн рублей. По версии следствия, в 2019 году он подал заявку в Центр занятости населения о выделении ему субсидии по национальному проекту на переобучение людей предпенсионного возраста. Деньги были выделены, однако никакая учеба в действительности не проводилась.

В руки оперативников Галявов попался 17 июня. Тогда Советский районный суд Казани отправил его под домашний арест. Позже защита обвиняемого обжаловала арест в Верховном суде РТ и добилась смягчения меры пресечения.

Свою вину Асфан Галявов признал.