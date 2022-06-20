Источник: Асфан Галявов признал вину по делу о мошенничестве

Экс-глава «Метроэлектротранса» признал вину по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного источника.

Как стало известно агентству, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 15 июня.

Суть дела в том, что в 2019 году Галявов подал заявку в Центр занятости населения о выделении ему субсидии в 12 миллионов по национальному проекту на проведение мероприятия по профобучению людей, находящихся в предпенсионном возрасте.

Деньги были выделены, но, по версии следствия, никакая учеба не проводилась.

В пятницу 17 июня Асфана Галявова задержали. По данным источника агентства в течение нескольких часов с ним общались следователи и в конце концов под натиском неопровержимых доказательств экс-глава «Метроэлектротранса» свою вину признал.

Не исключено, добавляют источники агентства, что в обвинении появятся и другие эпизоды.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что следствие по делу Галявова ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ.