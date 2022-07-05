Верховный суд РТ выпустил из-под домашнего ареста экс-главу «Метроэлектротранса» Галявова

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу по делу экс-главы МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова. Сегодня суд решал вопрос об избрании меры пресечения, Галявов решил обжаловать домашний арест.

Галявова задержали 17 июня. Как стало известно агентству, он может быть замешан в афере на 12 млн. Речь идет о деньгах, которые были выделены на переобучение сотрудников «Метроэлектротранса». Галявову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, его отправили под домашний арест.

Однако адвокаты обвиняемого заявили, что нет никаких оснований держать его под домашним арестом. Доводы следствия, что Галявов может скрыться или давить на свидетелей, необоснованные. Они просили суд назначить более мягкую меру пресечения.

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«Следствием не было представлено никаких данных, чтобы избрать Галявову домашний арест. Основания отсутствуют. Меру пресечения, мы считаем, нужно отменить», – обратился к суду один из адвокатов Асфана Галявова.

Более того, выпустить из-под домашнего ареста Галявова просят его коллеги. Сейчас он занимает главный пост в «РПО» Таткомунэнерго».

Суд поддержал ходатайство Галявова и избрал ему запрет определенных действий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани задержали бывшего директора МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова. Советский районный суд отправил его под домашний арест.