В Казани арестовали экс-директора «Метроэлектротранса» Галявова

В Казани арестовали экс-директора «Метроэлектротранса» Асфана Галявова. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Советского районного суда.

В субботу следствие обратилось в суд с ходатайством отправить Галявова под домашний арест. Он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фабула дела в суде не раскрывается. На данный момент известно, что речь идет о 12 млн, которые должны были пойти на переобучение сотрудников «Метроэлектротранса».

Суд ходатайство следователя удовлетворил и отправил Галявова под домашний арест до 15 августа.

Как стало известно «Татар-информу», следствие по делу Асфана Галявова ведёт второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ.

По данным агентства, задержали Галявова ещё в пятницу. Все выходные с ним работали следователи и под натиском предъявленных ему доказательств он признал свою вину.