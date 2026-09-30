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Происшествия 30 сентября 2026 17:12

Суд продлил арест экс-замглавы филиала ФСС по РТ Белякову

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Суд продлил арест экс-замглавы филиала ФСС по РТ Белякову
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Вахитовском районном суде Казани сегодня продлили меру пресечения бывшему заместителю руководителя Вахитовского филиала фонда соцстрахования Татарстана Алексею Белякову. Его обвиняют в мошенничестве, превышении должностных полномочий и организации ОПС.

Семь лет Беляков находился в розыске, пока в 2025 году его не задержали в Новороссийске. После этого Белякова доставили обратно в Казань, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня на процессе ему продлили избранную меру пресечения еще на шесть месяцев.

По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению средств Государственного учреждения Фонда социального страхования по Республике Татарстан (в настоящее время Отделение Социального фонда РФ по РТ). Схема заключалась в фиктивном трудоустройстве на работу беременных женщин и последующем присвоении пособий по беременности и родам. Злоумышленникам удалось похитить более 81 млн рублей. Вину подсудимый не признал.

Ранее «Татар-информ» сообщал об уголовном деле в отношении бывшего главы Фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова. Его обвиняли в получении крупной взятки, а впоследствии признали виновным и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

#Мошенничество #фсс рф по рт #превышение полномочий
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