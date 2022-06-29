Экс-глава ФСС Лоханов отправился за решетку за взятку в 2,4 млн

Точку в нашумевшем деле о взятке экс-главы Фонда социального страхования Павла Лоханова поставил Московский районный суд Казани.

Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

На оглашение приговора ушло несколько часов. В конечном итоге суд отправил Лоханова на девять лет в колонию строгого режима.

Кроме того, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, суд также запретил подсудимому занимать управленческие должности на семь лет.

Приговор в законную силу не вступил. У Лоханова и его защиты есть время обжаловать приговор. Накануне подсудимый настаивал, чтобы его дело переквалифицировали на менее тяжкую статью, на мошенничество. Деньги он взял из-за финансовых трудностей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани по делу о взятке задержали главу ФСС Павла Лоханова. Мужчина получил от руководства фирмы «РСС-мед» 2,4 млн рублей.

Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

Фирма получила от ФСС госконтракт на сумму 56 млн рублей и должна была поставить инвалидам оборудование. На деле оказалось, что фирма нарушила условия контракта и доставила инвалидам не ту модель, которая была прописана в договоре.

Представители ФСС обратились в Арбитражный суд, чтобы взыскать с «РСС-мед» неустойку в 14 млн рублей. В свою очередь глава ФСС обещал руководству фирмы помочь снизить размер штрафа, но за определенную плату в 4 млн рублей.

Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

Лоханова задержали с поличным, когда он получил часть суммы – 2,4 млн рублей.