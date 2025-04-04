В Новороссийске задержан находившийся 7 лет в розыске экс-сотрудник ФСС РТ Беляков

В Новороссийске сотрудники УФСБ задержали экс-заместителя руководителя Вахитовского филиала фонда соцстрахования Татарстана Алексея Белякова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

Беляков находился в розыске с 2018 по обвинениям в создании преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и крупном мошенничестве.

По данным УФСБ Татарстана, мужчина организовал мошенническую схему хищения средств Государственного учреждения Фонда социального страхования по Республике Татарстан (в настоящее время Отделение Социального фонда РФ по РТ) путем трудоустройства беременных женщин для присвоения пособий по беременности и родам. Ущерб составил более 81 млн рублей.

По месту жительства мужчины силовики изъяли фиктивные документы, а также банковские карты, оформленные на третьих лиц.