Экс-глава ФСС Лоханов в ожидании приговора: «Загублены моя карьера и репутация»

Завтра Московский районный суд Казани поставит точку в деле о многомиллионной взятке экс-главы ФСС Павла Лоханова. Ему грозит до 12 лет колонии строгого режима. В своем последнем слове Лоханов уверял, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей, и просил суд не наказывать его строго. Подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

На финишную прямую вышло нашумевшее дело экс-главы Фонда социального страхования РТ Павла Лоханова Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Согласился взять деньги из-за затрудненного финансового положения»

На финишную прямую вышло нашумевшее дело экс-главы Фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова. Сегодня в Московском районном суде Казани он выступил с последним словом. Процесс начался с опозданием. За час до начала заседания в суд пришло письмо с угрозой о минировании, всех сотрудников и присутствующих в здании эвакуировали. Попасть на процесс к Лоханову удалось только после того, как здание обследовали кинологи с собаками.

На финишном процессе, как и на старте, у дверей суда собралось немало народу. Поддержать подсудимого пришли его родные – супруга и сестры. Процесс привлек немало журналистов, заседание пришлось перенести в зал побольше.

«Я согласился взять деньги из-за затрудненного финансового положения. Меня спровоцировали, и я поддался. Я твердо понимал, на что иду», – обратился к суду Лоханов.

По его словам, за время, проведенное в СИЗО, он многое осознал. Единственное, чего сейчас хочет Лоханов, – это вернуться к своей жене и детям.

«Я нахожусь в СИЗО уже 281 день. Я осознал весь ужас совершенного мною деяния. Я признаю свою ответственность. Я заплатил за это. Загублены моя карьера и репутация. От всего этого страдают мои ни в чем не повинные дети, мои близкие и родители», – сказал в последнем слове подсудимый.

Точку в деле Московский районный суд поставит завтра. Лоханову вынесут приговор. К слову, прокуратура запросила для него 12 лет колонии строгого режима.

Точку в деле Московский районный суд поставит завтра. Лоханову вынесут приговор Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Успел выкинуть из машины сверток с деньгами

В поле зрения оперативников УЭБ и ПК МВД по РТ бывший глава татарстанского ФСС попал в сентябре прошлого года. Тогда стало известно, что Лоханова задержали по подозрению во взятке.

По версии следствия, в 2020 году между Фондом социального страхования Татарстана и компанией «РСС-Мед» был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов. Общая сумма закупки составила более 56 млн рублей.

Позже сотрудники ФСС выяснили, что фирма существенно нарушила договор – вместо той модели оборудования, которая была указана в договоре, компания поставила инвалидам совершенно другую. Это и стало спором в Арбитражном суде, ФСС требовал от компании выплатить неустойку в 14 млн. Когда судебное слушание по делу уже было назначено, руководитель «РСС-Мед» Максим Ледянкин получил от Лоханова предложение «урегулировать вопрос» с иском за вознаграждение в 4 млн рублей.

«Лоханов потребовал от Ледянкина передачи ему денежных средств в размере 4 млн рублей за совершение действий от имени фонда, которые позволят снизить сумму взыскиваемой с “РСС-Мед” неустойки, а также за бездействие в виде непринятия в дальнейшем мер по обжалованию принятого судебного решения», – следует из материалов дела.

Лоханова задержали в тот момент, когда ему передавали деньги, его машину остановили, когда часть взятки – 2,4 млн рублей – уже была у него. Перед тем как остановиться, Лоханов успел выбросить из салона авто сверток с деньгами.

Анатолий Федосов рассказал, что перед вторым заседанием арбитража по иску фонда Лоханов звонил ему на мобильный и просил «особо не усердствовать» Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Звонил мне на мобильник и просил не усердствовать»

Еще на начальном этапе процесса стало понятно: в деле есть неопровержимые доказательства вины экс-главы ФСС. Интересную деталь суду поведал один из подчиненных Лоханова Анатолий Федосов. Он рассказал, что перед вторым заседанием арбитража по иску фонда Лоханов звонил ему на мобильный и просил «особо не усердствовать». Мужчина заявил, что на тот момент он не понял точного значения этого указания и руководствоваться им на процессе не стал – предъявил иск в полном объеме и не менял своей позиции.

Сам Лоханов на протяжении всего следствия настаивал, что взятки никакой не было, все его действия можно расценить как мошенничество.

«Да, я признаю, что получил эти деньги от Ледянкина. Но я их получил за подготовку рекомендаций по защите для “РСС-Мед”. Как должностное лицо Фонда социального страхования я не совершал никаких преступлений», – оправдывался Лоханов.

Следствие считает, что Геннадий Титов незаконно отклонил заявку «РСС-Мед», которая хотела участвовать в торгах Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Лоханов и его заместитель действовали в связке?

Фирма «РСС-Мед», на которой погорел экс-глава ФСС по Татарстану, подвела под следствие и его заместителя Геннадия Титова. О его задержании стало известно в январе этого года. Был ли он как-то связан со своим бывшим начальником по делу с «РСС-Мед» – вопрос остался открытым.

Следствие считает, что Титов незаконно отклонил заявку «РСС-Мед», которая хотела участвовать в торгах. Фирма должна была участвовать сразу в двух аукционах, ее руководство предлагало закупить за 31 млн рублей абсорбирующее белье – впитывающие простыни, а также подгузники для взрослых на сумму свыше 188 млн рублей. К слову, данная компания уже была признана победителем тендера.

Титову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Приволжский районный суд Казани отправил его под домашний арест. Ведется следствие.