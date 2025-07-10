Суд прекратил уголовное дело экс-директора ИМО КФУ Хайрутдинова в связи с его смертью

Вахитовский суд Казани прекратил уголовное дело в отношении экс-директора Института международных отношений КФУ Рамиля Хайрутдинова в связи с его смертью. Прекратить уголовное преследование, в частности, просила его дочь.

«В связи с трагическими обстоятельствами нами принято решение о прекращении участия в судебных разбирательствах в отношении отца. У нас нет ни сил, ни желания дальше что-либо выяснять. Мы знаем, что полностью был возмещен ущерб, также в деле имеется вещественное доказательство в размере 570 тысяч рублей. У отца остались несовершеннолетние дети, было бы разумно вернуть эти деньги», – сказала на заседании дочь Хайрутдинова.

Суд согласился прекратить уголовное дело в отношении Хайрутдинова и вернул 570 тысяч рублей, являвшихся вещественными доказательствами, его дочери. При этом стоит отметить, что смерть обвиняемого относится к нереабилитирующим основаниям, то есть прекращение дела не означает, что с умершего снимаются подозрения в совершении преступления.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее на стадии апелляционного рассмотрения своего ареста Рамиль Хайрутдинов высказывался о своем уголовном деле.

«Вся моя работа всегда была на виду, велась с большими проектами. Я перечеркнул неловким движением свою биографию. Я прошу в короткие сроки объективно рассмотреть это дело. Я человек науки, при домашнем аресте я смог бы написать книгу, дописать диссертацию и быть более полезным стране», – говорил тогда Хайрутдинов.

«Татар-информ» рассказывал, что 20 июня на 62-м году жизни скончался выдающийся историк Рамиль Хайрутдинов. Свою карьеру он начал в отделе свода памятников истории и культуры Татарстана, позже работал в Институте истории АН РТ. Он также возглавлял музей-заповедник «Казанский кремль» и руководил ономастическим советом Татарстана, принимал участие в разработке гербов и символики практически всех муниципальных районов республики.

Институт международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов возглавил в 2013 году. Однако в 2024 году оказался под следствием.

По версии следователей, с 2022 по 2023 год он давал поручения сотрудникам института заключать договоры с лабораториями «Восточный разряд» и «Клио плюс». Однако, согласно материалам следствия, указанные научные исследования фактически не выполнялись.

Около 2,5 млн рублей, выделенных на финансирование научных центров, которые были получены в качестве вознаграждения, по версии следствия, были присвоены Хайрутдиновым. Однако весь причиненный ущерб был возмещен еще на стадии следствия.