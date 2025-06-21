Выдающийся историк, экс-директор ИМО КФУ Рамиль Хайрутдинов ушел из жизни

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20 июня на 62-м году жизни скончался выдающийся историк Рамиль Хайрутдинов. Об этом сообщает институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ в Телеграм-канале.

Профессор, выпускник исторического факультета Казанского государственного университета, он посвятил всю свою профессиональную жизнь изучению и сохранению историко-культурного наследия.

Свою карьеру начал в отделе свода памятников истории и культуры Татарстана, позже работал в Институте истории АН РТ. Он также возглавлял музей-заповедник «Казанский кремль» и руководил ономастическим советом Татарстана, принимал участие в разработке гербов и символики практически всех муниципальных районов республики.

Институт международных отношений КФУ он возглавил в 2013 году. Однако в 2024 году оказался под следствием.