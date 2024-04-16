«Брал деньги на нужды КФУ, не для себя»: суд отказал в домашнем аресте главе института МО

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Какая разница кем? Работа была выполнена»

Верховный суд Татарстана сегодня с задержкой в шесть часов рассмотрел апелляционную жалобу директора Института международных отношений КФУ Рамиля Хайрутдинова, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Как стало известно «Татар-информу», причиной уголовного преследования Хайрутдинова стало то, что с 2022 по 2023 год Хайрутдинов давал поручения сотрудникам института заключить соглашения на выполнение работ научно-исследовательских лабораторий «Восточный разряд» и «Клио плюс», но работы эти, как считает следствие, не проводились.

Деньги, которые были получены в качестве вознаграждения, по версии следствия, Хайрутдинов присвоил.

Рассмотрение апелляционной жалобы сегодня должно было начаться в 8.30, но из-за загруженности и технических причин его переносили несколько раз вплоть до двух часов дня. Начала рассмотрения вместе с адвокатом Хайрутдинова Азатом Усмановым ждали и представители различных СМИ. Защитник рассказал журналистам еще до начала разбирательства, что в деле не описан ущерб, причиненный институту.

«Корысти никакой у Хайрутдинова нет. Деньги не были украдены. Он использовал деньги на нужды университета, но себе ничего не брал. Будем добиваться домашнего ареста», – сообщил он.

Когда процесс начался, адвокат указал суду на то, что есть множество причин для изменения меры пресечения Хайрутдинову на более мягкую.

«У моего подзащитного множество наград и медалей, некоторые из них от первых лиц республики. Помимо этого, у него есть малолетние дети, а его супруга инвалид и она больна. Ректор КФУ написал моему подзащитному характеристику, где описал вклад Хайрутдинова в развитие науки Татарстана. Многие научные организации и музеи поддерживают изменение меры пресечения Рамилю Хайрутдинову», – дополнил адвокат.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Азат Усманов заверил суд, что директору Института международных отношений КФУ нет смысла скрываться от следствия и делать он этого не собирается. Он попросил суд: «Разобраться не в виновности лица, а в его причастности к преступлению».

«По “Клио Плюс” на основании данного проекта было заключено 17 дополнительных соглашений. В рамках первого этапа пятерым сотрудникам было оплачено около 500 тысяч рублей. Трое сотрудников работу практически не выполняли, но это не имеет значения. Фактически в итоге все работы были выполнены, да, не теми лицами, но труд был оплачен, а работа выполнена. Ущерба фактически нет, так как все деньги Хайрутдинов вернул. По второму проекту – “Восточный разряд” – работа также была принята институтом, ущерба там нет. Также суд не учел частичное признание вины Хайрутдиновым при прошлом избрании меры пресечения. Прошу назначить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», – подытожил адвокат.

«Я человек науки, и на воле от меня больше пользы»

Суд дал высказаться и Рамилю Хайрутдинову – на заседании он присутствовал по видеосвязи из СИЗО №1. Хайрутдинов настаивал, что под домашним арестом принесет больше пользы стране.

«Вся моя работа всегда была на виду, велась с большими проектами. Я перечеркнул неловким движением свою биографию. Я прошу в короткие сроки объективно рассмотреть это дело. Моя гражданская супруга – онкобольная, она в тяжелом положении. Я человек науки, при домашнем аресте я смог бы написать книгу, дописать диссертацию и быть более полезным стране», – сказал Хайрутдинов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Государственный обвинитель в свою очередь настояла на том, что подсудимый может воспрепятствовать следствию и начать угрожать свидетелям, если окажется под домашним арестом. Верховный суд Татарстана признал законным арест и отклонил апелляцию.

Напомним, 4 апреля директору Института международных отношений КФУ избрали меру пресечения, Советский суд отправил его в СИЗО на два месяца до конца мая. Как стало известно агентству, врио директора института стал Раиль Фахрутдинов.