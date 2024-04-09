Директора института международных отношений КФУ Хайрутдинова подозревают в мошенничестве

Директор института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Как стало известно «Татар-информу», по версии следствия, с 2022-го по 2023 год он давал поручения сотрудникам института заключить соглашения на выполнение работ научно-исследовательских лабораторий «Восточный разряд» и «Клио плюс», но работы эти не проводились.

Деньги, которые были получены в качестве вознаграждения, как считает следствие, Хайрутдинов присвоил.

Как стало известно «Татар-информу», Рамиля Хайрутдинова задержали сотрудники правоохранительных органов. Советский суд Казани арестовал его и поместил в СИЗО до конца мая.

Накануне появилась информация, что врио директора института международных отношений КФУ стал Раиль Фахрутдинов. Агентство дозвонилось до него: «Я не знаю причин, по которым меня назначили исполняющим обязанности – на то время, пока нет Хайрутдинова», – сообщил он.