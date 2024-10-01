Суд отпустил главного врача Центра гигиены и эпидемиологии РТ из-под домашнего ареста

Верховный суд Республики Татарстан отпустил из-под домашнего ареста главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Защита Сизовой подала апелляционную жалобу, посчитав, что ранее избранная мера пресечения слишком сурова. Верховный суд Татарстана удовлетворил жалобу, теперь к главврачу центра гигиены и эпидемиологии будет применен запрет определенных действий – она не сможет менять место жительства, покидать жилье в ночное время и общаться со свидетелями по делу.

13 сентября Вахитовский районный суд отправил Елену Сизову под домашний арест до 4 октября. Новая мера пресечения будет действовать до этой же даты, после чего суд рассмотрит вопрос о продлении запрета определенных действий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по версии следствия, в прошлом году Сизова помогла своему знакомому победить на аукционе и получить госконтракт на поставку реагентов. Она причинила ущерб государству на 1,6 млн рублей.

«Я работала честно. Помимо этого, я единственная дочь в семье. Мои родители – инвалиды, они просто умрут голодной смертью одни. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», – говорила в суде Елена Сизова.

Обвиняемая в 1999 году окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «Медико-профилактическое дело». Свою врачебную деятельность начала санитарным врачом отделения гигиены питания Центра госсанэпиднадзора Вахитовского района Казани. В ноябре 2019 года Сизову назначили главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан.