В Казани суд отправил главврача Центра гигиены и эпидемиологии по РТ под домашний арест

Елена Сизова Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани отправил под домашний арест главного врача Центра гигиены и эпидемиологии по Татарстану Елену Сизову. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«В прошлом году Сизова помогла своему знакомому победить на аукционе и получить госконтракт на поставку реагентов. Она причинила ущерб государству на 1,6 млн рублей. Считаю, что если избрать домашний арест или более мягкую меру пресечения, Сизова сможет скрыться или воспрепятствовать получению доказательств», – сказал следователь.

Сизова и ее адвокат в один голос заявили, что скрываться она не собирается, несмотря на наличие загранпаспорта.

«Я работала честно. Помимо этого, ваша честь, я единственная дочь в семье. Мои родители – инвалиды, они просто умрут голодной смертью одни. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», – сказала Елена Сизова.

В итоге суд оставил Елену Сизову под домашним арестом. Расследование дела продолжается.

О задержании главврача Центра гигиены и эпидемиологии РТ «Татар-информ» сообщил накануне. Расследованием занимались оперативники УФСБ России по РТ, Управления экономической безопасности МВД по РТ, Следкома РТ.

Елена Сизова окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «Медико-профилактическое дело» в 1999 году. Свою врачебную деятельность начала санитарным врачом отделения гигиены питания Центра госсанэпиднадзора Вахитовского района Казани. В ноябре 2019 года Сизову назначили главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан.