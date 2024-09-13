«Никаких богатств не нажила»: главврач Центра гигиены РТ вину в мошенничестве не признает

Вахитовский суд Казани сегодня отправил под домашний арест главного врача Центра гигиены и эпидемиологии по Татарстану Елену Сизову

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Помогла знакомому выиграть госконтракт»

Вахитовский суд Казани сегодня отправил под домашний арест главного врача Центра гигиены и эпидемиологии по Татарстану Елену Сизову. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

О ее задержании «Татар-информ» сообщил накануне. Расследованием махинаций занимались оперативники УФСБ России по РТ, Управления экономической безопасности МВД по РТ и Следкома РТ.

Перед заседанием Елену Сизову обступили сотрудники конвойной службы, никаких комментариев она не давала, а лицо прятала под маской. На процессе выяснилось, что Елена Сизова в браке не состоит, детей нет, а ее родители – тяжело больные люди.

По версии следствия, которую озвучил следователь Ризван Камалов, Сизова помогла одному из своих приятелей победить на аукционе и получить госконтракт.

«В прошлом году Сизова помогла своему знакомому победить на аукционе и получить госконтракт на поставку реагентов. Она причинила ущерб государству на 1,6 млн рублей. Считаю, что если избрать домашний арест или более мягкую меру пресечения, Сизова сможет скрыться или воспрепятствовать получению доказательств», – сказал Ризван Камалов.

К слову, тот самый знакомый – это учредитель компании «Эстео» Глеб Поляков – с начала лета он находится под стражей по обвинению в мошенничестве на ту же сумму.

Адвокат Сизовой просила поместить ее под домашний арест. По ее словам, показания свидетелей, по совместительству подчиненных Сизовой, еще не доказывают ее причастность к преступлению.

Елену Сизову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Показания общие. Отсутствуют доказательства, что цена контракта была завышена и подтверждающих это документов нет. Также нет никаких доказательств, что Сизова планирует скрываться или воздействовать на свидетелей», – сказала она.

«Никаких богатств не нажила, живу в старом доме»

Главврач Центра гигиены и эпидемиологии по Татарстану Елена Сизова в ответ на обвинение сообщила, что на протяжении долгих лет честно выполняла обязанности.

«Я проработала более двадцати лет честно и справедливо. На свидетелей воздействовать не собираюсь. Помимо этого, ваша честь, я – единственная дочь в семье. Мои родители – инвалиды, они просто умрут голодной смертью одни. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Мой отец недавно перенес инсульт, а мама сама не ходит», – сказала Елена Сизова.

Журналистам Елена Сизова подтвердила, что вину не признает и винить ей себя не за что.

«Никаких яхт и вилл я себе не нажила, никаких богатств нет, я живу в доме 1875 года постройки», – сказала она.

Суд принял во внимание болезнь родителей Сизовой и избрал для нее домашний арест. Ей нельзя будет покидать пределы дома. Она пробудет под арестом до 4 октября этого года.

Елена Сизова окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «Медико-профилактическое дело» в 1999 году. Свою врачебную деятельность начала санитарным врачом отделения гигиены питания Центра госсанэпиднадзора Вахитовского района Казани. В ноябре 2019 года Сизову назначили главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан.