Главу Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана задержали по делу о крупном мошенничестве

Фото: fbuz16.ru

Как стало известно «Татар-информу», накануне в Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии по республике Елену Сизову. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным агентства, вопросы к Сизовой возникли, в том числе, по выполнению госконтракта на поставку реагентов.

Завтра суд в Казани изберет Елене Сизовой меру пресечения.

Елена Сизова окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «Медико-профилактическое дело» в 1999 году. Свою врачебную деятельность начала санитарным врачом отделения гигиены питания Центра госсанэпиднадзора Вахитовского района Казани. В ноябре 2019 года Сизову назначили главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан.