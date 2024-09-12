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Главу Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана задержали по делу о крупном мошенничестве
Как стало известно «Татар-информу», накануне в Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии по республике Елену Сизову. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным агентства, вопросы к Сизовой возникли, в том числе, по выполнению госконтракта на поставку реагентов.
Завтра суд в Казани изберет Елене Сизовой меру пресечения.
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