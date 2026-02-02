Суд решает судьбу исторического парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи под Казанью

Ключевое заседание по делу о судьбе парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи, расположенного в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана, состоится завтра, 3 февраля, в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции (находится в Нижнем Новгороде). Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Собственник земельного участка Роман Гущин обжалует решение Верховного суда Татарстана, который ранее поддержал приказ комитета о включении исторического парка XIX века в государственный реестр памятников.

В рамках судебного разбирательства аттестованный эксперт В. А. Авдеев выдал заключение, в котором назвал издание приказа о взятии парка под охрану необоснованным. По его мнению, исторический парк не является объектом культурного наследия. В заключении, в частности, историческая липовая аллея названа «лесополосой для защиты от ветра».

Комитет РТ по охране ОКН, являющийся ответчиком по делу, представил суду объемные возражения. В официальном отзыве ведомство назвало экспертное заключение «юридически безграмотным» и потребовало его не учитывать. В комитете подчеркивают, что статус парка как объекта культурного наследия был присвоен на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, для него уже разработан и согласован проект зон охраны.

«Эксперт игнорирует базовые нормы закона, согласно которым парки являются самостоятельными объектами культурного наследия», – заявили в ведомстве. Там также сообщили о намерении обратиться в Министерство культуры РФ с просьбой проверить качество работы эксперта Авдеева и рассмотреть вопрос о его аттестации.

Исход дела важен не только для этого парка, уверены в комитете. Там предупреждают, что решение в пользу собственника может создать опасный прецедент, открыв дорогу к застройке или уничтожению других исторических зеленых зон по всей стране.

По данным Комитета, Роман Гущин начал оспаривать действия государства по защите парка еще в 2021 году. Поводом для вмешательства стали обращения жителей села и факты уничтожения исторического ландшафта: на участке был вырублен старый яблоневый сад, являвшийся частью усадебного комплекса.