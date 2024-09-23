«Весь персонал столовой был заражен»: шеф-повара судят за массовое отравление казанцев

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Тарелки в грязи, руки не мыли, под столами мусор, полы грязные»

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу заведующей производством столовой в «Нэфис Косметикс» 65-летней Наили Афлятоновой, которая по совместительству работала еще и шеф-поваром. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.

Следствие уверено, что именно по вине Наили Афлятоновой 89 рабочих «Нэфис Косметикс» отравились в столовой предприятия. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в марте 2024 года заведующая производством столовой «Нэфис Косметикс» допустила более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических правил и требований.

«Поев макаронную запеканку, сальмонеллезом заразились 89 посетителей столовой. Из них 73 человека были госпитализированы», – сообщал старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Наиля Афлятонова до назначения на должность заведующий столовой и по совместительству шеф-повара тоже работала в сфере общепита, наняла ее некий индивидуальный предприниматель Сабиржанова.

«Будучи шеф-поваром, взяла на себя ответственность за жизнь и здоровье потребителей. Она должна была обеспечить безопасность здоровью человека при оказании услуг, согласно закону. 14 марта этого года у Афлятоновой возник умысел на продажу и хранение продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Она не выполняла санитарно-эпидемиологические требования», – рассказал старший помощник прокурора Приволжского района Радиф Файзрахманов.

Как сообщил государственный обвинитель, Афлятонова продавала продукцию без соответствующих технологических карт и официального разрешения руководства. Наибольшее недовольство у обвинителя вызвала плохая уборка помещения, где готовилась еда. А инвентарь и специальные средства для дезинфекции не были пронумерованы. Кроме того, он отметил, что не все работники столовой имели необходимые для работы документы и проходили своевременные медицинские осмотры.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Для сырья и готовой продукции должно было использоваться раздельное холодильное оборудование. Мытье столовой посуды и кухонной должно было производиться раздельно. Сотрудники должны были тщательно мыть руки. Нарушение было и с реализацией готовых продуктов на следующий день, это запрещено, чтобы не размножать патогенные микроорганизмы. Сотрудники не должны были продавать замороженные готовые блюда», – объяснил Радиф Файзрахманов.

Помимо этого, в столовой никто не соблюдал температурный режим, столовую и чайную посуду зачастую не держали вымытой и высушенной, за влажностью на складе никто не следил. Роспотребнадзор РТ, по словам гособвинителя, выяснил, что краска внутри столовой расслоилась и обрабатывать помещение правильно, как того требует закон, было невозможно.

«На стенах была заметна отвалившаяся плитка, с потолка свисали куски отслоившейся краски. Полы грязные, под производственными столами были найдены мусор и крошки. Шкаф для хлеба не очищался от крошек, холодильник не очищался от снеговой шубы и мусора. На складе полы были грязными от пищевых продуктов. Ванна для мытья посуды забита остатками пищи и следами от жирных разводов. В одном из холодильников были ржавые поверхности», – рассказал суду старший помощник прокурора Приволжского района Радиф Файзрахманов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Две фирменных бактерии Salmonella от шеф-повара за пятый столик»

Как вишенка на торте – тряпки для уборки столовой от остатков еды хранились в одном месте с тряпками для мытья туалета. Грязная посуда могла лежать в грязных мойках по три дня, а если ее и мыли, то, по словам обвинителя, из рук вон плохо – жирные тарелки ставили на полки к чистым. Сальмонеллу обнаружили и на технологическом оборудовании, и на инвентаре. За маркировкой и сроками годности тоже никто не следил.

«Бактерии кишечной палочки, сальмонеллы были найдены на макаронах. На куриной печени и фрикадельках также обнаружены бактерии группы кишечной палочки – колиформы», – уточнил Радиф Файзрахманов.

Колиформные бактерии – это бактерии группы кишечной палочки. Они присутствуют в кишечнике многих млекопитающих, воде, почве, являются возбудителями пищевых токсикоинфекций.

Во время проверок после массового отравления в марте этого года сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у управляющей, кассира и трех поваров столовой. Результаты подтвердили, что у всех них есть бактерии сальмонеллы. Ими работники общепита и поделились с посетителями.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На суде теперь уже бывший шеф-повар Наиля Афлятонова просила ее не фотографировать, после оглашения обвинительного заключения коротко сказала, что умысла навредить здоровью посетителей у нее не было. После этого начала плакать.

Напомним, что после обеда в столовой отравились 89 человек. На оглашение степени тяжести нанесенного вреда здоровью каждому из них у государственного обвинителя сегодня ушло более полутора часов.

Один из пострадавших – Ильгизар Димухамедов рассказал «Татар-информу», что в тот день в столовой пообедал запеканкой. К вечеру почувствовал себя плохо, ночью не спал из-за болей и неудобств, а утром вызвал врача. В то же время ему позвонил начальник с работы, спросил, как он себя чувствует и сможет ли он выйти на работу, на что мужчина ответил: «Заболел». Руководство, по его словам, это не удивило, так как все то утро сотрудники сообщали о том, что не смогут выйти на работу.