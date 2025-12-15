Суд обязал жительницу Казани выплатить Долиной почти 15 млн за передачу карты мошенникам

С жительницы Казани, передавшей свою банковскую карту незнакомцу за 20 тысяч рублей, суд взыскал почти 15 млн рублей в пользу певицы Ларисы Долиной, сообщает РЕН ТВ.

Согласно материалам дела, женщина, находящаяся в декретном отпуске, познакомилась с мужчиной по имени Артур. Он предложил ей «подработку» и убедил дистанционно оформить карту в одном из банков, уверяя, что тот лоялен к клиентам с просрочками.

Следуя его указаниям, жительница Казани оформила карту, затем на занятые у сестры деньги приобрела новый телефон и sim‑карту. Вечером она передала весь комплект Артуру, получив обещанные 20 тысяч рублей. После этого мужчина исчез.

Свой поступок женщина объяснила тяжелым материальным положением, необходимостью обеспечивать ребенка и постоянными блокировками счетов из‑за долгов.

Помимо нее, в иске указаны еще девять человек. В общей сложности они должны вернуть Долиной около 54 млн рублей – все они владели счетами, через которые проходило обналичивание похищенных средств.

Напомним, что с апреля по июль 2024 года мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, ввели артистку в заблуждение, создав историю о «спецоперации». Под давлением она перевела 175 млн рублей на счета мошенников и, следуя их инструкциям, продала свою квартиру в Хамовниках. Жилье стоимостью более 138 миллионов было продано за 112 млн.

Покупателем стала предпринимательница Полина Лурье, которая позже пояснила, что искала жилье после развода и нашла объявление через агрегатор объявлений.

21 августа Долина подала на нее в суд, а Лурье подала встречный иск. В итоге суд встал на сторону артистки и вернул ей право собственности на квартиру. Позже Верховный суд России истребовал материалы «дела Долиной» и назначил жалобу покупательницы элитной квартиры к рассмотрению.

В конце ноября по этому уголовному делу вынесли приговор уроженцу Казани Артуру Каменецкому. Кроме него, курьер Анжела Цырульникова получила семь лет колонии, Дмитрий Леонтьев – семь лет в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Андрей Основа – четыре года в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. Один из адвокатов осужденных сообщил, что приговор будет обжалован.