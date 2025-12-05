Лариса Долина: мошенники угрожали мне и моей семье

Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала ситуацию вокруг мошеннических действий с ее квартирой, отметив, что аферисты угрожали ей и ее близким.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев (один из мошенников – Прим.ред.) и говорит: "А ваши девочки сейчас на даче, да?" Я говорю: "Да". Они мне говорят: "Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними"», – рассказала певица в программе «Пусть говорят».

Долина также пояснила, что ранее не комментировала разбирательство из-за шока и подписки о неразглашении.