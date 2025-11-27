Кассация оставила Ларисе Долиной право собственности на ее квартиру в Хамовниках

Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического районного суда Москвы и Мосгорсуда о возвращении народной артистке РФ Ларисе Долиной квартиры, которой она лишилась в результате действий мошенников, пишет ТАСС.

28 марта Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, признав недействительными сделки по отчуждению квартиры. Право собственности Лурье было прекращено, а квартира возвращена певице. Встречные требования Лурье суд отклонил, а Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.

По данным ТАСС, Лурье – 34-летняя мать-одиночка, которая приобрела жилье стоимостью около 112 млн рублей у Долиной, продавшей его под давлением мошенников. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована.

История началась в апреле – июне прошлого года, когда мошенники убедили Долину перевести деньги на «безопасные счета». Артистка лишилась более 200 млн рублей и квартиры. После этого она обратилась в полицию.

По версии следствия, часть средств Долина передавала через курьера Анжелу Цырульникову, которую задержали вместе с еще тремя фигурантами дела. Все они находятся в СИЗО.