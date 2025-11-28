Казанец получил семь лет колонии по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Фото: Прокуратура Москвы

Уроженец Казани Артур Каменецкий получил семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, пишет ТАСС.

Кроме него, курьер Анжела Цырульникова получила семь лет колонии, Дмитрий Леонтьев – семь лет в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Андрей Основа – четыре года в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Один из адвокатов осужденных сообщил, что приговор будет обжалован.

28 марта Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, признав недействительными сделки по отчуждению квартиры. Право собственности Лурье было прекращено, а квартира возвращена певице. Встречные требования Лурье суд отклонил, а Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.

По данным ТАСС, Лурье – 34-летняя мать-одиночка, которая приобрела жилье стоимостью около 112 млн рублей у Долиной, продавшей его под давлением мошенников. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована.

История началась в апреле – июне прошлого года, когда мошенники убедили Долину перевести деньги на «безопасные счета». Артистка лишилась более 200 млн рублей и квартиры.