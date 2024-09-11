Суд в Казани допросит первых потерпевших по делу финансовой пирамиды Finiko

Сегодня в Вахитовском суде Казани допросят первых потерпевших по делу финансовой пирамиды Finiko.

В настоящее время ущерб по делу насчитывает около 209 млн рублей. К слову, на стадии возбуждения уголовного дела в 2020 году ущерб составлял около 80 млн. В июле 2021 года Кирилла Доронина задержали и пирамида перестала выплачивать деньги.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Уголовное дело на основателей финансовой пирамиды Finiko возбудили в декабре 2020 года. Об этом тогда сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. С августа 2019 года злоумышленники, представляясь компанией Finiko, предлагали людям возможность пассивного заработка. Согласно их методу, клиенты должны были вкладывать свои средства в компанию, которые затем инвестировались на фондовых рынках, в криптовалюты и другие торговые платформы. Заявители обещали клиентам рост доходов до 25% ежемесячно. Злоумышленники активно работали в различных регионах России, включая Татарстан.

Между тем компания Finiko не обладала лицензией форекс-дилера, в государственном реестре и в налоговых органах не зарегистрирована. Мошенники привлекли десятки миллионов, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

В конце апреля 2024 года Генпрокуратура передала в суд Казани дело финансовой пирамиды Finiko. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

«Татар-информ» также рассказывал, что Вахитовский суд вынес приговор по делу «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Несмотря на то, что гособвинение запросило для Нуриевой 6 лет и 6 месяцев колонии, судья приговорил ее к наказанию в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски были оставлены без рассмотрения.