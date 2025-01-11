Суд арестовал подругу девушки, погибшей в момент катания на тюбинге, привязанном к авто

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Приволжский суд Казани отправил под домашний арест на два месяца Эвелину Якупову, которую обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места ДТП.

До начала заседания, адвокат девушки заявила, что из-за общественного резонанса могут поссориться родственники подсудимой и погибшей девушек, хотя они были хорошими подругами.

«Инициатор и виновница инцидента – погибшая девушка. Это была ее идея, ватрушка и трос ее», – сказал адвокат.

22-летняя Эвелина Якупова родилась в Казани. У нее средне-специальное образование, сейчас девушка работает в больнице, ранее судима не была. В самом начале заседания адвокат попросила суд приобщить материалы о том, что девушка сирота, работает в больнице и о том, что у нее есть доли в недвижимости.

«Якупова управляя транспортным средством, везла человека вне кабины автомобиля, на тюбинге. Эвелина Якупова после ДТП оставила место происшествия, в итоге пострадавшая скончалась в больнице. Уже 10 января было возбуждено уголовное дело, в тот же день она была задержана и ей предъявили обвинение. Прошу избрать домашний арест, чтобы Якупова не смогла сбежать или помешать следствию», – сказал следователь.

Также он попросил запретить общение с ограниченным кругом лиц и пользоваться интернетом.

«Прошу суд назначить мне подписку о невыезде», – сказала Эвелина Якупова.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Несколько дней назад «Татар-информ» рассказывал , что 20-летняя девушка получила серьезные травмы, катаясь на ватрушке в казанском поселке Новое Аракчино.

Близкие девушки рассказали, что скатившись с горы на ватрушке, девушка ударилась о забор. От полученных травм она скончалась.

Но, позже, «Татар-информ» узнал от МВД Татарстана, что выехав на место происшествия, сотрудники выявили несоответствие данной информации действительности, потому что на месте отсутствовали следы крови.

Однако, биологические следы были обнаружены при объезде близлежащей территории в 1,2 км от места предположительной гибели девушки. Кроме этого, на видеокамерах видно, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля, водитель которого, фактически перевозил пассажира вне кабины.

Чуть позже, в социальных сетях появилось видео, как через пару часов после ДТП на место приезжает машина и два человека забирают тюбинг после гибели студентки.

На видео видно, как машина приезжает на место гибели девушки, один человек начинает заметать снег и пытается скрыть следы крови, а другой забирает тюбинг. Это были приятели девушки-водителя, которые решили подстроить все как несчастный случай.