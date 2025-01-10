В гибели девушки, катавшейся на ватрушке в Казани, виновата ее подруга-водитель авто

Появились подробности смерти девушки, получившей травмы, катаясь на ватрушке в Казани.

Как сообщили в МВД Татарстана, выехав на место происшествия, сотрудники выявили несоответствие данной информации действительности, потому что на месте отсутствовали следы крови. Однако, биологические следы были обнаружены при объезде близлежащей территории в 1,2 км от места предположительной гибели девушки.

Кроме этого, на видеокамерах видно, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля, водитель которого, фактически перевозил пассажира вне кабины.

Владелицей машины оказалась 22-летняя подруга погибшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП».

Девушка полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На данный момент назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно-автотехническая экспертизы.

«Татар-информ» рассказывал, что 8 января 20-летняя жительница Казани, катаясь с горки на тюбинге, врезалась в столб забора. От полученных травм она скончалась.