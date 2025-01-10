Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В гибели девушки, катавшейся на ватрушке в Казани, виновата ее подруга-водитель авто
Появились подробности смерти девушки, получившей травмы, катаясь на ватрушке в Казани.
Как сообщили в МВД Татарстана, выехав на место происшествия, сотрудники выявили несоответствие данной информации действительности, потому что на месте отсутствовали следы крови. Однако, биологические следы были обнаружены при объезде близлежащей территории в 1,2 км от места предположительной гибели девушки.
Кроме этого, на видеокамерах видно, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля, водитель которого, фактически перевозил пассажира вне кабины.
Владелицей машины оказалась 22-летняя подруга погибшей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП».
Девушка полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На данный момент назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно-автотехническая экспертизы.
«Татар-информ» рассказывал, что 8 января 20-летняя жительница Казани, катаясь с горки на тюбинге, врезалась в столб забора. От полученных травм она скончалась.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников