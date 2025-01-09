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В Татарстане 20-летняя девушка скончалась, получив травмы, катаясь на ватрушке
20-летняя девушка получила серьезные травмы, катаясь на ватрушке в казанском поселке Новое Аракчино. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил источник, знакомый с семьей девушки.
Скатившись с горы на ватрушке, девушка ударилась о забор. Ее близкие вызвали скорую. От полученных травм она скончалась.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана «Татар-информу» рассказали, что, с большей долей вероятности, близкие не стали ждать приезда скорой, а повезли пострадавшую девушку в больницу самостоятельно. Пока официальных данных у Минздрава РТ о ней нет, информация уточняется.
Как сообщили «Татар-информу» в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, сегодня девушку хоронят.
«К несчастью, сегодня мы прощаемся с нашей студенткой… Одногруппники, преподаватели, друзья и руководящий состав университета поехали проводить ее в последний путь. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма выражает глубокие соболезнования родителям и близким девочки, разделяет их боль. Светлая ей память», – сообщили в вузе.
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