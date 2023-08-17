Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС В Махачкале

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, мужчина, по предварительной информации, хранил взорвавшуюся селитру.

Заседание по просьбе следователя закрыли от публики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пригороде Махачкалы следователи задержали подозреваемого Эльдара Насрулаева в причастности ко взрыву на АЗС.

Насрулаева заключили под стражу на срок два месяца, до 14 октября. Ему предъявили обвинения по статье «Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в минувший понедельник на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

В результате происшествия пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек. В настоящее время в медучреждениях Дагестана остаются 46 пациентов, еще 16 пострадавших перевезли на лечение Москву.