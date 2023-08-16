Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Дагестане задержали подозреваемого в причастности ко взрыву на АЗС в Махачкале
В пригороде Махачкалы следователи задержали подозреваемого Эльдара Насрулаева в причастности ко взрыву на АЗС. Об этом сообщает ТАСС.
Как указано в сообщении, в ближайшее время Эльдару Насрулаеву изберут меру пресечения.
Напомним, в минувший понедельник на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.
В результате происшествия пострадали 115 человек, из них 35 погибли, в том числе 3 детей.
Сегодня ночью самолет Ил-76 МЧС России доставил в подмосковное Раменское 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале. В свою очередь в Минздраве России подчеркнули, что пострадавшие будут госпитализированы в ведущие клиники для продолжения лечения.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа