В Дагестане задержали подозреваемого в причастности ко взрыву на АЗС в Махачкале

В пригороде Махачкалы следователи задержали подозреваемого Эльдара Насрулаева в причастности ко взрыву на АЗС. Об этом сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, в ближайшее время Эльдару Насрулаеву изберут меру пресечения.

Напомним, в минувший понедельник на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

В результате происшествия пострадали 115 человек, из них 35 погибли, в том числе 3 детей.

Сегодня ночью самолет Ил-76 МЧС России доставил в подмосковное Раменское 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале. В свою очередь в Минздраве России подчеркнули, что пострадавшие будут госпитализированы в ведущие клиники для продолжения лечения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».