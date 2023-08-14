Видео: в Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв

В Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса. Видео с пожаром публикуют пользователи социальных сетей.

ЧП случилось в районе торгового центра «Глобус».

По их информации, после взрыва огонь охватил заправочную станцию, а затем перекинулся на несколько автомобилей.

Как сообщает ТАСС, на место выехали представители руководства администрации, задействованы все экстренные службы.

Официальной информации о пострадавших пока нет.