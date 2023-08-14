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Руc Тат
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Происшествия 14 августа 2023 22:11

Видео: в Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв

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В Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса. Видео с пожаром публикуют пользователи социальных сетей.

ЧП случилось в районе торгового центра «Глобус».

По их информации, после взрыва огонь охватил заправочную станцию, а затем перекинулся на несколько автомобилей.

Как сообщает ТАСС, на место выехали представители руководства администрации, задействованы все экстренные службы.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

#взрыв
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