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Видео: в Махачкале в здании автосервиса прогремел взрыв
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В Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса. Видео с пожаром публикуют пользователи социальных сетей.
ЧП случилось в районе торгового центра «Глобус».
По их информации, после взрыва огонь охватил заправочную станцию, а затем перекинулся на несколько автомобилей.
Как сообщает ТАСС, на место выехали представители руководства администрации, задействованы все экстренные службы.
Официальной информации о пострадавших пока нет.
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