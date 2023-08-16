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Происшествия 16 августа 2023 08:15

Спецборт МЧС доставил в Раменское пострадавших при взрыве в Дагестане

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Самолет Ил-76 МЧС России доставил в подмосковное Раменское 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале. Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что борт самолета оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета.

В свою очередь в Минздраве России подчеркнули, что пострадавшие будут госпитализированы в ведущие федеральные медицинские организации и московские клиники для продолжения лечения.

Напомним, 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

Согласно данным Минздрава России, в результате происшествия пострадали 115 человек, включая 19 детей. Погибли 35 человек, в том числе 3 детей. Еще 18 человек получили амбулаторную медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

#взрыв #Дагестан #пострадавшие
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