Суд не стал избирать меру пресечения казанцу, продавшему алкоголь отравившимся студентам

Сегодня в Советском суде Казани избирали меру еще одному подозреваемому в продаже контрафактного алкоголя отравившимся метанолом студентам. Им оказался 41-летний житель Казани Ирек Галеев, его задержали накануне.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сегодня следствие ходатайствовало о его заключении под стражу, объясняя это тем, что на свободе Галеев может оказать давление на свидетелей и помешать сбору доказательств.

Однако прокуратура посчитала ходатайство не обоснованным, сторона защиты также просила оставить требование следствия без удовлетворения.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Прошу не заключать под стражу, а подписку о невыезде. Готов сотрудничать со следствием», – заявил сам подозреваемый.

Отметим, что, по версии следствия, Галеев покупал алкогольную продукцию в разных регионах страны, затем разливал по пятилитровым бутылям и продавал.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Вину мужчина не признал.

В конечном итоге суд посчитал, что недостаточно оснований для того, чтобы отправлять Галеева под стражу. В связи с этим суд отказал в аресте Галеева и принял решение не избирать ему меру пресечения.

Как удалось выяснить, молодые люди перепутали купленную бутыль со спиртным и бутыль с незамерзайкой – они обе лежали в багажнике авто. В итоге студенты выпили незамерзайку и отравились. Сейчас число отравившихся молодых людей возросло до пятнадцати человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что задержали четверых казанцев, которые продали отравившимся студентам контрафактный алкоголь. Вскоре задержали еще одного подозреваемого.