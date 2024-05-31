Энгелю Фаттахову не удалось обжаловать свой арест в Верховном суде Татарстана

Сегодня в Верховном суде Татарстана рассмотрели апелляционную жалобу экс-министра образования республики Энгеля Фаттахова. Чиновник просил пересмотреть его арест – 22 мая по решению Мензелинского районного суда его отправили в СИЗО на два месяца.

Однако обжаловать арест не удалось.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Адвокат Фаттахова в апелляционной жалобе заявила, что ее подзащитный характеризуется положительно, а тяжесть преступления, в котором он обвиняется, не является безусловным основанием для помещения в СИЗО.

Судебное заседание прошло в режиме ВКС. Трансляция велась из Мензелинского СИЗО. Отметим, что арест чиновника проходил в суде этого же района. По правилам правосудия, рассматривать уголовные дела должны по месту совершения преступления, то есть экс-министра должны были доставить в Актанышский райсуд. Из-за того, что судья находится в отпуске, Фаттахова арестовали в Мензелинске.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я полностью поддерживаю своего адвоката. Я никакой опасности не представляю. Хотелось бы более мягкой меры пресечения», – сказал Энгель Фаттахов.

Бывший министр образования Республики Татарстан и одновременно экс-глава Актанышского района 62-летний Энгель Фаттахов был задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 20 млн рублей. По версии следствия, деньги он получил, находясь на посту главы района.

Следствие уверено, что с 2018 по 2020 годы обвиняемый получил взятку от компании ПСК «Спецстрой». Фирма обещала реконструировать его дом в Актанышском районе. В обмен на услугу он обещал свое покровительство.

Во время судебного заседания, где решался вопрос об аресте Фаттахова, стало известно, что заявление на него написал представитель той самой стройфирмы.