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Энгелю Фаттахову не удалось обжаловать свой арест в Верховном суде Татарстана
Сегодня в Верховном суде Татарстана рассмотрели апелляционную жалобу экс-министра образования республики Энгеля Фаттахова. Чиновник просил пересмотреть его арест – 22 мая по решению Мензелинского районного суда его отправили в СИЗО на два месяца.
Однако обжаловать арест не удалось.
Адвокат Фаттахова в апелляционной жалобе заявила, что ее подзащитный характеризуется положительно, а тяжесть преступления, в котором он обвиняется, не является безусловным основанием для помещения в СИЗО.
Судебное заседание прошло в режиме ВКС. Трансляция велась из Мензелинского СИЗО. Отметим, что арест чиновника проходил в суде этого же района. По правилам правосудия, рассматривать уголовные дела должны по месту совершения преступления, то есть экс-министра должны были доставить в Актанышский райсуд. Из-за того, что судья находится в отпуске, Фаттахова арестовали в Мензелинске.
«Я полностью поддерживаю своего адвоката. Я никакой опасности не представляю. Хотелось бы более мягкой меры пресечения», – сказал Энгель Фаттахов.
Бывший министр образования Республики Татарстан и одновременно экс-глава Актанышского района 62-летний Энгель Фаттахов был задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 20 млн рублей. По версии следствия, деньги он получил, находясь на посту главы района.
Следствие уверено, что с 2018 по 2020 годы обвиняемый получил взятку от компании ПСК «Спецстрой». Фирма обещала реконструировать его дом в Актанышском районе. В обмен на услугу он обещал свое покровительство.
Во время судебного заседания, где решался вопрос об аресте Фаттахова, стало известно, что заявление на него написал представитель той самой стройфирмы.
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