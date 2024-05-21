Энгеля Фаттахова подозревают в получении крупной взятки

Энгель Фаттахов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как стало известно «Татар-информу», бывшего министра образования и науки РТ и экс-главу Актанышского района Энгеля Фаттахова подозревают в получении взятки.

По данным агентства, все детали и обстоятельства уточняют экономические полицейские. По некоторой информации, Фаттахов, еще будучи главой Актанышского района, получил крупную взятку. По данным агентства, речь идет о двадцати миллионах.