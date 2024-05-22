Суд отправил Энгеля Фаттахова под стражу на два месяца

Мензелинский суд избрал меру пресечения для бывшего министра образования и науки РТ и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова, которого обвиняют в получении взятки. Его заключили под стражу на два месяца. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Мензелинского суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бывшего министра образования и науки РТ и экс-главу Актанышского района Энгеля Фаттахова подозревают в получении взятки.

Как сообщили в СУ СК РФ по РТ, по версии следствия, в период с 2018-го по 2020 год он получил взятку в особо крупном размере от представителя строительной компании.

Согласно материалам дела, за свое содействие в заключении и своевременной оплате подрядных договоров на проведение строительно-ремонтных работ на объектах района, в частности капитального ремонта здания молодежного центра «Яшьлек» стоимостью более 28 млн рублей, экс-глава района получил взятку в виде реконструкции своего частного дома в селе Актаныш на сумму свыше 21,8 млн рублей.

Накануне вечером бывшего министра образования и науки РТ и экс-главу Актанышского района Энгеля Фаттахова задержали.