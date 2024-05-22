Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появились подробности по делу о получении крупной взятки экс-главой Актанышского района
Ранее мы сообщали, что министра образования и науки РТ и экс-главу Актанышского района Энгеля Фаттахова подозревают в получении взятки.
Как сообщили в СУ СК РФ по РТ, по версии следствия, в период с 2018-го по 2020 год он получил взятку в особо крупном размере от представителя строительной компании.
Согласно материалам дела, за свое содействие в заключении и своевременной оплате подрядных договоров на проведение строительно-ремонтных работ на объектах района, в частности капитального ремонта здания молодежного центра «Яшьлек» стоимостью более 28 млн рублей, экс-глава района получил взятку в виде реконструкции своего частного дома в селе Актаныш на сумму свыше 21,8 млн рублей.
Накануне вечером бывшего министра образования и науки РТ и экс-главу Актанышского района Энгеля Фаттахова задержали.
В настоящее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении бывшего чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников