На «Играх будущего» в Казани работают более ста волонтеров-медиков

Фото: КГМУ

На площадках международного фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани работают более 120 российских и иностранных студентов Казанского медуниверситета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По словам ректора медуниверситета Алексея Созинова, в сопровождении «Игр будущего» принимают участие студенты всех курсов и всех факультетов:

«Для вуза это огромная честь и ответственность, а для студентов – большая школа и возможность проявить себя в своей профессии», – отметил он.

Попасть на турнир было очень непросто – все волонтеры-медики прошли предварительный отбор за право работать на площадках турнира, а также дополнительное обучение. Один из таких счастливчиков – студент 6 курса педиатрического отделения Роман Киселёв.

«Я очень хотел попасть на Игры будущего, ведь это историческое событие для Казани, нашей страны и всего мира, – рассказывает он. – И я чрезвычайно рад быть не просто свидетелем, но и его непосредственным участником. Мы с друзьями прошли специальную подготовку и испытывали огромную гордость за то, что можем представлять волонтерское движение Казанского ГМУ на турнире такого масштаба».

Фото: КГМУ

Казанский медуниверситет на «Играх будущего» был представлен не только волонтерами-медиками. Российскую Федерацию на параде стран-участниц во время церемонии открытия турнира представила студентка педиатрического факультета Екатерина Морозова. Студентка родилась в Чистополе, она удостоена звания «Мисс Казанский ГМУ-2022» и «Мисс Казань-2023».

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, что в Казань приехали специалисты Центра спортивной медицины ФМБА, чтобы оказывать медицинскую помощь участникам, организаторам и гостям «Игр будущего». Врач-координатор сводного отряда ФМБА Андрей Абрамов отметил, что особенность медицинского обеспечения «Игр» – их digital-составляющая: многие участники часами сидят перед компьютерами в постоянном нервном напряжении. Поэтому на «Играх будущего» помимо зон для физического восстановления работают кабинеты психологической поддержки: специалисты помогают спортсменам бороться с тревожными расстройствами, нарушениями сна и т.п.

Напомним, Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. Церемония открытия состоялась 21 февраля – в ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис РТ Рустам Минниханов и лидеры зарубежных государств.

В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» и 8 дополнительных рейсов электричек.