«Кибератлетам нужна психоразгрузка»: как медики помогают спортсменам «Игр будущего»

Центр спортивной медицины ФМБА развернул в Казани многофункциональный медицинский центр для участников «Игр будущего». Он расположился в студенческой поликлинике №21

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Медицинскую помощь здесь бесплатно может получить любой спортсмен из любой страны»

Центр спортивной медицины ФМБА развернул в Казани многофункциональный медицинский центр для участников «Игр будущего». Он расположился в студенческой поликлинике №21, которая находится на Оренбургском тракте, вблизи Поволжской академии спорта.

Для участников игр организован отдельный вход в поликлинику, на входе их встречают волонтеры, которые готовы помочь и направить в нужное место. Они готовы дать разъяснения на разных языках.

Медицинскую помощь здесь бесплатно может получить любой спортсмен из любой страны, которому необходимо лечение и восстановление. Все врачи приехали из Москвы и привезли с собой все необходимое оборудование: барокамера, криотерапия, аппарат для контактной диатермии, тейпирование, несколько кушеток для массажа и многое другое.

Андрей Абрамов: «Уникальность центра следует из уникальности спортивного события» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Уникальность центра следует из уникальности спортивного события. Поскольку “Игры будущего” – это первый формат, где сочетаются физическая и диджитал-часть. Мы, готовясь к этим соревнованиями, приняли решение узнать побольше о диджитал-спорте», – рассказал «Татар-информу» врач-координатор сводного отряда ФМБА России Андрей Абрамов.

В центре работают два кабинета физического восстановления, поскольку спорт реальный на «Играх будущего» никто не отменял, а значит, травму может получить любой участник. Опыт оказания такого вида помощи у медиков Центра спортивной медицины ФМБА богатый. Они работают на всех значимых спортивных мероприятиях, например на Олимпийских играх в Сочи.

С начала открытия «Игр будущего» в центр обратились 18 человек. Медики в общей сложности провели 56 процедур. 14 человек из обратившихся – это участники соревнований Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Для нас это первый опыт обеспечения киберспортивной части. Проанализировав научные данные и практическую часть, мы поняли, что нам нужен кабинет психологической коррекции, с учетом огромной тяжелой перегрузки центральной нервной системы у кибератлетов. Там тренировки по 12-13 часов, очень высокая концентрация внимания, быстрая скорость принятия решения – из этого выходят различные последствия: тревожность, нарушения сна, иногда даже истощение, отказ от приема пищи в пользу тренировочного процесса», – отметил Андрей Абрамов.

«Hi bro», – в центре уже помогли 14 спортсменам

Врач-координатор рассказал, с начала открытия «Игр будущего» в центр обратились 18 человек. Медики в общей сложности провели 56 процедур; 14 человек из обратившихся – это участники соревнований.

Например, сегодня с травмой ноги в медицинский центр обратился колумбийский скейтбордист. Со своим лечащим врачом они поприветствовали друг друга: «Hi bro». Пожали друг другу руки, обнялись.

С травмой ноги в медицинский центр обратился колумбийский скейтбордист Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Как выяснилось, на тренировке он потянул голеностоп. На месте ему оказали всю необходимую помощь. В поликлинике сделали рентген, исключили перелом, спортсмена проконсультировал травматолог. Применили криотерапию, потом сняли отеки электричеством, прописали таблетки и лечение. Теперь спортсмен приезжает на процедуры в медцентр, чтобы успеть полностью выздороветь к соревнованиям.

Следом приехали спортсмены российской команды по фиджитал-баскетболу УНИКС, им выполнили разные процедуры. В основном направленные на расслабление мышц.

Марат Купеев рассказал, как в первый день игр к медикам обратился баскетболист из сборной Франции с проблемами спины Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Врач по спортивной медицине Марат Купеев рассказал, как в первый день игр к медикам обратился баскетболист из сборной Франции с проблемами спины. Его проконсультировали, назначили лечение. И как только он увидел, что в центре есть аппарат для направленной контактной диатермии, попросил назначить и его.

По словам врача, этот аппарат самый любимый у всех спортсменов мира. Благодаря токам высокой частоты, которые прогревают ткани организма, эффекта от часового классического массажа можно добиться за 20 минут.

Чаще всего в кабинет психологической коррекции спортсмены обращаются за помощью в состоянии чрезмерного эмоционального перевозбуждения перед стартом соревнований Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Психотерапевт поможет настроиться на соревнования и пережить поражение

Чаще всего в кабинет психологической коррекции спортсмены обращаются за помощью в состоянии чрезмерного эмоционального перевозбуждения перед стартом соревнований. Спортсменам бывает сложно уснуть накануне важного старта.

«Спортсмен может перегореть. К моменту, когда необходима концентрация, он будет невыспавшийся, израсходовав в процессе визуализации накануне все свои энергетические ресурсы. И в нужный момент времени он будет не способен это сделать», – рассказал «Татар-информу» врач-психотерапевт отдела медико-психологического обеспечения Центра спортивной медицины ФМБА Дмитрий Мылов.

Дмитрий Мылов: «Способны в ручном режиме скорректировать эмоциональное состояние, привести спортсмена в оптимальное боевое состояние» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Также психологи могут оказать помощь во время соревнований, если все идет не совсем гладко. Еще одно направление работы Дмитрия Мылова – это настройка атлетов на лучшие результаты.

«Способны в ручном режиме скорректировать эмоциональное состояние, привести спортсмена в оптимальное боевое состояние. В то, которое позволит спортсмену показать максимум, выдать ту техническую подготовку, которую он может показать», – заметил он.

В кабинете есть и аппараты для глубокой релаксации. Для психотерапевтической работы с иностранцами чаще всего прибегают к помощи переводчиков. Если переводчик квалифицированный, то труда в оказании помощи не будет.

В поликлинике есть и все необходимое диагностическое и ультразвуковое оборудование, на первом этаже есть лаборатория Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Идеальный медицинский центр для помощи участникам и гостям игр»

Московские специалисты отметили гостеприимство татарстанских коллег.

«Нас приняли на космическом уровне. Обеспечили всем необходимым, выделили идеальное помещение, каждый день интересуются, как у нас дела, чем могут нам помочь. Мы работаем в полной коллегиальности», – отметил Андрей Абрамов.

В поликлинике есть и все необходимое диагностическое и ультразвуковое оборудование, на первом этаже есть лаборатория.

«В симбиозе мы представляем идеальный медицинский центр для оказания медицинской помощи как участникам соревнований, так и всем людям, принимающим участие в их организации, – от волонтеров до дирекции», – отметил врач-координатор сводного отряда ФМБА России.

Андрей Абрамов рассказал «Татар-информу», что после окончания «Игр будущего» медики с Казанью попрощаются ненадолго. Вернутся к Играм БРИКС Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Встретимся на «Играх БРИКС»

Андрей Абрамов рассказал «Татар-информу», что после окончания «Игр будущего» медики с Казанью попрощаются ненадолго. Вернутся к Играм БРИКС.

«Наш сводный отряд был на предыдущих Играх БРИКС, которые проходили в Дурбане в Южной Африке. Естественно, мы готовимся к Играм БРИКС, которые пройдут в этом году в июне в Казани», – рассказал Андрей Абрамов агентству.