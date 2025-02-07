Студенты и педагоги педвуза Челнов отправили тонну помощи в Лисичанск и Рубежное

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Студенты и преподаватели педагогического вуза Набережных Челнов отправляют посылки с гуманитарной помощью, их получат мирные жители Лисичанска и Рубежного. Это уже восьмая такая отправка с начала специальной военной операции.

В этот раз активисты также решили собрать все необходимое. На время спортивный зал стал цехом по сбору помощи. Одни студенты раскладывали по коробкам вещи, другие надежно заклеивали всё скотчем. Помимо учащихся педвуза, к акции подключились и преподаватели.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ректор НГПУ Альфинур Галиакберова сообщила, что коллектив отправляет крупы, растительное масло, сахар, сгущенку и другие продукты, которые необходимы для мирных жителей. «Кроме этого, мы придумали такую акцию – отправляем открытку для жителей Лисичанска и Рубежного», – поделилась ректор.

По словам студентки учебного заведения Дарьи Даньшиной, акция приобрела эмоциональный характер, потому что это открытки со словами поддержки. «Эти открытки делали наши студенты собственными руками. И мы надеемся, что они дойдут», – подчеркнула девушка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Студенты откликались группами, поэтому буквально за несколько дней было собрано большое количество коробок, в общей сложности – более 55 штук.

«Я в этой акции участвую уже третий год. Получается, с моего факультета мы собрали в этом году предметы бытовой принадлежности по типу стиральных порошков, зубных паст, зубных щеток, также собирали продукты питания», – сообщила студентка.

«Сегодня в гуманитарной акции я участвую в качестве волонтера. До этого наши студенты собирали различные средства гигиены, крупы, различную продукцию. А сегодня уже мы со всеми активными волонтерами с лектором будем собирать продукты в коробки и отправим новым территориям», – присоединилась к разговору еще одна девушка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Всего собрали студенты и преподаватели НГПУ около 200 банок рыбных и мясных консервов, 77 килограммов риса, 72 литра подсолнечного масла. В общей сложности – 22 наименования.

Общий вес гуманитарного груза, подготовленного студентами и преподавателями педвуза, составляет около одной тонны. Для сравнения: в прошлом году они собирали 500 килограммов.

Накануне машину с гуманитарной помощью отправили в Казань. В столицу республики доставляют все посылки из Татарстана, а потом их отвозят в Рубежное и Лисичанск.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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