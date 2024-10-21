Студенты Челнов отправили бойцам СВО 4 тыс. упаковок сухого душа и 3 тыс. окопных свечей

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах учащиеся технического колледжа имени Виктора Поташова изготавливают сухой армейский душ для военнослужащих. Гуманитарную помощь они отправляют не в первый раз. Когда есть свободное от занятий время, они стараются внести свою лепту в общую копилку Победы.

Советник директора по воспитательной работе техколледжа Оксана Тихонова рассказывает студентам первого курса, почему в качестве губки используется агроволокно. По ее словам, волонтеры и активисты тестировали различные виды материалов. Но только дорнит дает обильную пену.

«Мы небольшое количество воды наливаем на губку. И вот такое большое количество пены получается при минимальном количестве воды», — рассказала педагог.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Агроволокно обрабатывают специальным раствором, который при контакте с водой и образует пену. Именно ею и можно провести гигиеническую процедуру. Также в состав сухого душа входит небольшое полотенце и инструкция по применению. Студенты первого курса впервые изготавливали средства личной гигиены. По словам учащихся, их поддержка для военнослужащих также очень важна.

«Сегодня я приняла в первый раз участие в этом мастер-классе. Я очень рада этому, потому что это возможность помочь нашим героям, так как в боевых условиях у них нет возможности принять душ, а благодаря армейскому душу они могут помыться», — говорит студентка.

«Я решил помочь, потому что я понимаю, что нашим солдатам сейчас очень тяжело», — поделился мнением учащийся.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«В школе я писал письма военнослужащим, чтобы они знали, что их поддерживает весь народ, вся Россия. Сейчас уже в колледже я продолжаю помогать им — делаю как сейчас сухой армейский душ. Мы должны им помогать, потому что это наши парни, которые находятся в этих местах сражения, защищая наш суверенитет, безопасность, нашу Родину», — убежден еще один учащийся.

Сотрудники и учащиеся колледжа изготовили и отправили на передовую около 4 тыс. штук сухого душа и примерно 3 тыс. окопных свечей. Сейчас они собирают новую посылку для военнослужащих.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Гуманитарную помощь мы отправляли 10 раз. В первую очередь мы, конечно же, собирали продукты питания и то, что необходимо нашим бойцам — это в первую очередь теплые вещи (термобелье, носки, шапки шарфы). С января мы изготавливаем сухой душ и окопные свечи», — поделилась заместитель директора по воспитательной работе технического колледжа Лариса Попова.

Помимо сухого душа, студенты и преподаватели колледжа отправят флаг Татарстана с добрыми пожеланиями. Как рассказали сотрудники колледжа, это уже стало традицией. Каждый раз с посылкой они отправляют и флаг Татарстана с самыми лучшими пожеланиями от студентов.

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