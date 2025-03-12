Строительство манежа в казанском Центре развития футбола завершено на 84%

Фото: пресс-служба Минстроя РФ

В столице Татарстана продолжается строительство Центра развития футбола на территории стадиона «Рубин». Строительно-монтажные работы по возведению футбольного манежа выполнены на 84%, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Близится к завершению монтаж инженерных сетей, установка наружного освещения, устройство канализации и электричества. Производится отделка потолков и стен, благоустраивается прилегающая территория.

Одноэтажное здание футбольного манежа общей площадью 6581 кв. м будет вмещать футбольное поле и восемь раздевалок на 160 человек.

Помимо манежа, центр будет включать блок спортивной базы с раздевалками и комнатами отдыха на 76 человек, корпус универсального спортивного комплекса, футбольные поля с натуральным и искусственным покрытием. Также должен быть построен теплый переход между корпусом универсального спортивного комплекса и блоком спортивной базы.

Строительство Центра развития футбола организовано по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Он будет расположен на пересечении улиц Копылова, Тэцевской и Дементьева.

В сентябре прошлого года общая стоимость работ оценивалась в 3 млрд 562,9 млн рублей. Завершить их предполагалось к декабрю 2027 года. В ноябре 2024-го на строительной площадке побывали Раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.