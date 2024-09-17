На строительство Центра развития футбола в Казани направят еще 588 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На строительство Центра развития футбола в столице Татарстана собираются потратить еще более 588 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что общая стоимость работ по созданию универсального спортивного комплекса оценивается в 3 млрд 562,9 млн рублей. Ранее стало известно, что на строительство центра выделят 699,6 млн рублей.

Сейчас речь идет о внутренних отделочных работах, устройстве внутренних слаботочных систем и монтаже технологического оборудования. В проекте контракта указан тот же срок выполнения работ — 1 декабря 2027 года.

Подача заявок завершится 23 сентября, победителя аукциона определят 25 сентября. Необходимые средства поступят из республиканского бюджета. Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ.

Центр развития футбола будет расположен на пересечении улиц Копылова, Тэцевская и Дементьева, на территории стадиона «Рубин». На его территории предусмотрены крытый футбольный манеж, автостоянка на 10 машино-мест, хозяйственная зона и мусорная площадка. Само здание манежа сложной прямоугольной конфигурации будет иметь в высоту четыре-пять этажей, в нем предусмотрен подвал. Размеры сооружения в осях — 69,00 на 28,8 метра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект Центра развития футбола в Казани прошел госэкспертизу. Застройщиком является футбольный клуб «Рубин», а подготовкой документации занимался «Татинвестгражданпроект».