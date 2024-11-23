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Строительство Центра развития футбола в Казани завершено на 20-25%
Строительство Центра развития футбола в Казани выполнено на четверть, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минспорта Татарстана Владимира Леонова.
По словам министра, работы на объекте планируется завершить уже в 2025 году.
«Огромное спасибо за поддержку федеральному центру, потому что проект софинансируется из двух источников: из республиканского бюджета и федерального. Сегодня можно говорить о готовности 20-25%», — рассказал он агентству.
Леонов отметил, что в Татарстане уже действуют четыре подобных манежа: два из них построены в столице Татарстана, по одному — в Нижнекамске и Набережных Челнах. «И пришла идея реализовать еще один, уже более полноценный центр, обновить базу футбольного клуба „Рубин“», — уточнил он.
На территории строятся круглогодичный манеж, а также будут обновлены два футбольных поля.
Накануне на стройплощадке побывали Раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который посетил республику с рабочим визитом.
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