Стремоусов заявил об отсутствии у ВСУ шансов прорвать оборону в Херсонской области

У украинских войск нет шансов прорвать оборону, выстроенную российскими войсками в Херсонской области. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильной, заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Несмотря на попытки <…> продавить линию обороны, шансов у них нет», — сказал чиновник в своем видеообращении.

По мнению Стремоусова, быстрые победы ВСУ в серой зоне закончились, тогда как боевые позиции Вооруженных сил РФ постоянно укрепляются.

При этом еще 18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин назвал «непростой» ситуацию в окрестностях города Херсона. На следующий день Президент РФ Владимир Путин ввел в четырех присоединенных регионах, включая Херсонщину, военное положение.

Кроме того, на прошлой неделе власти Херсонской области не раз призывали жителей правобережной части региона эвакуироваться. Вместе с тем чиновники заявляли о готовности военных превратить Херсон в крепость и оборонять его до конца.