Стремоусов заявил об атаке ВСУ возле Снигиревки под Херсоном

Украинские военные начали наступление в окрестностях города Снегиревки, с утра 8 ноября здесь идут тяжелые бои. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По информации чиновника, сначала украинская сторона организовала «разведку боем на трех участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигиревском».

Понеся потери и отступив в двух местах, Вооруженные силы Украины «на Снигиревском участке фронта» предприняли попытку прорыва, «перекинув резервы из Висунска и Березнеговатого». В итоге им «удалось закрепиться на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей», проинформировал Стремоусов.

«Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205-й полк (вероятно, 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада 49-й общевойсковой армии Южного военного округа — прим. Т-и)», — добавил замглавы администрации Херсонской области.

Власти присоединенной к РФ Херсонской области не раз заявляли о скором начале интенсивных боевых действий в регионе. «Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», — предупреждал накануне Стремоусов.

Еще 18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин признал «непростой» характер ситуации в окрестностях Херсона. На следующий день Президент РФ Владимир Путин ввел в четырех присоединенных регионах, включая Херсонщину, военное положение.