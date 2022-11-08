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Ру Тат
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Политика
8 ноября 2022  13:46

Стремоусов: Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий

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В Херсоне продолжается подготовка к отопительному сезону. Также в городе восстановлены электричество и связь. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным. Основной приоритет России это сохранение и спасение жизней жителей Херсонской области», — написал он.

Стремоусов напомнил, что оставшиеся горожане могут беспрепятственно эвакуироваться, но эта мера не носит принудительного характера.

3 ноября Стремоусов призвал жителей правобережья максимально быстро уехать из опасной зоны, так как российские войска в скором времени могут покинуть эти территории. Вывезти из города мирных жителей, прежде всего тех, кто находится рядом с зоной боевых действий, поручил Президент России Владимир Путин.

#спецоперация на Украине #политика #эвакуация людей
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