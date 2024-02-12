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Экономика 12 февраля 2024 17:39

Когогин заявил, что «КАМАЗ» будет публиковать отчеты по МСФО

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Когогин заявил, что «КАМАЗ» будет публиковать отчеты по МСФО
Сергей Когогин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«КАМАЗ» будет публиковать отчетность по МСФО, заявил гендиректор компании Сергей Когогин, отметив, что отчет по РСБУ уже опубликован.

«Да, конечно. РСБУ мы опубликовали, МСФО будем тоже», - цитирует Когогина ТАСС.

Напомним, ранее правительство России разрешило компаниям полностью или частично не публиковать отчетность.

Отметим, отчет по РСБУ «КАМАЗ» публиковал в феврале 2024 года. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза.

«КАМАЗ» - это крупнейший производитель грузовых автомобилей в РФ, входящий в топ-20 ведущих мировых производителей. При этом компания выпускает не только грузовики, но и прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#камаз #Сергей Когогин #отчет
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