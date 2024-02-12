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Когогин заявил, что «КАМАЗ» будет публиковать отчеты по МСФО
«КАМАЗ» будет публиковать отчетность по МСФО, заявил гендиректор компании Сергей Когогин, отметив, что отчет по РСБУ уже опубликован.
«Да, конечно. РСБУ мы опубликовали, МСФО будем тоже», - цитирует Когогина ТАСС.
Напомним, ранее правительство России разрешило компаниям полностью или частично не публиковать отчетность.
Отметим, отчет по РСБУ «КАМАЗ» публиковал в феврале 2024 года. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза.
«КАМАЗ» - это крупнейший производитель грузовых автомобилей в РФ, входящий в топ-20 ведущих мировых производителей. При этом компания выпускает не только грузовики, но и прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты.
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