Когогин заявил, что «КАМАЗ» будет публиковать отчеты по МСФО

Сергей Когогин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«КАМАЗ» будет публиковать отчетность по МСФО, заявил гендиректор компании Сергей Когогин, отметив, что отчет по РСБУ уже опубликован.

«Да, конечно. РСБУ мы опубликовали, МСФО будем тоже», - цитирует Когогина ТАСС.

Напомним, ранее правительство России разрешило компаниям полностью или частично не публиковать отчетность.

Отметим, отчет по РСБУ «КАМАЗ» публиковал в феврале 2024 года. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза.

«КАМАЗ» - это крупнейший производитель грузовых автомобилей в РФ, входящий в топ-20 ведущих мировых производителей. При этом компания выпускает не только грузовики, но и прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты.