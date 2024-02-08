Чистая прибыль «КАМАЗа» по итогам 2023 года выросла почти в 2,5 раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

12,7 млрд рублей – именно столько составила чистая прибыль «КАМАЗа» по итогам 2023 года, следует из отчетов по РСБУ, опубликованных предприятием. К слову, озвученная сумма в 2,4 раза превышает показатели 2022-го (5,3 млрд рублей).

При этом выручка в 2023-м увеличилась на 33,2% по сравнению с позапрошлым годом (с 266,3 млрд до 354,7 млрд рублей).

На рост выручки повлияла динамика продаж грузовиков татарстанской компании на внутреннем рынке, увеличение объема спроса на машины модели К5, а также рост по продажам автобусов и электробусов. Напомним, «КАМАЗ» производит данный общественный транспорт в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и других федеральных проектов.

В сообщении говорится, что за 2023-й компания произвела около 53 тысяч единиц коммерческой автотехники: почти 2 тыс. автобусов и электробусов, более 4 тыс. прицепов и полуприцепов, более 41,7 тыс. единиц тяжёлой автотехники, в том числе 5 тыс. грузовиков КАМАЗ-54901, 4,85 тыс. единиц средне- и малотоннажных автомобилей Компас (Компас 5, 6, 9, 12).

Как сказал гендиректор компании Сергей Когогин, в 2023 году «производитель грузовиков» решал две сложные задачи: налаживание производства полноприводных «КАМАЗов» и увеличение выпуска модели К5. Он отметил, что фирма планирует и в 2024-м «идти вперёд», реализовывать стратегию развития, утверждённую директорами и акционерами в конце прошлого года. Также «КАМАЗ» собирается и дальше обеспечивать потребителей качественной продукцией широкого модельного ряда.