Страны G7 отвергли информацию о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

«Большая семерка» в своем официальном заявлении по ситуации на Украине отвергла информацию о причастности Киева к теракту в подмосковском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом передает ТАСС.

Страны G7 настаивают на версии, что ответственность за террористически акт несет террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России), и утверждают, что Москва якобы «использует эту трагедию в кампании дезинформации, направленной против Украины».

Авторы заявления осудили якобы применение Россией приемов гибридной войны, включая «широкое использование ИИ российским Правительством» для поддержки спецоперации и для «усиления напряженности во всем мире».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло 22 марта. Погибли 145 человек. 23 марта Президент Владимир Путин выступил с обращением, во время которого сравнил теракт в «Крокусе» с расправой нацистов во времена Великой Отечественной войны и сказал, что все непосредственные исполнители пытались скрыться и двигались в сторону Украины. Позднее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных подтверждают украинский след.