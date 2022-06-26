СМИ узнали о планах G7 привязать цены на нефть из России к страховке

Входящие в «Большую семерку» Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония на начавшемся сегодня саммите обсуждают установление ценового потолка для российской нефти за счет введения ограничений на ее страхование и перевозку. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В случае принятия разрабатываемый механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать определенный порог. При этом переговоры между лидерами и чиновниками стран «Группы семи» продолжаются, и соглашение пока не достигнуто.

Хотя концепция может быть согласована, пока не ясно, смогут ли политики уточнить конкретные детали, такие как уровень ценового потолка, до завершения саммита, уточнили двое собеседников агентства.

Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил обсуждение соответствующей меры, но констатировал, что еще предстоит решить «много проблем». «Мы готовы принять решение вместе с нашими партнерами, но мы хотим убедиться, что оно окажет негативное влияние на Россию, а не на нас самих», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Саммит «Большой семерки» проходит в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня. По его итогам планируется запретить импорт золота из России и объявить о планах оказывать военную помощь Украине бессрочно, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России.